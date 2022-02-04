 

“Мы не остановимся”. YouTube закрыл каналы Шуфрича UkrLive и “Перший незалежний”, журналисты назвали это цензурой

04.02.2022, 11:54, Новости дня
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“В ночь на 4 февраля платформа YouTube закрыла ряд аккаунтов, с которых вещали независимые каналы, попытавшись таким образом лишить граждан Украины возможности узнавать правду о ситуации в стране и мире от журналистов телеканалов UkrLive и “Перший незалежний”, – сказано в заявлении.

Журналисты сообщили, что у канала “Перший незалежний” за менее чем за год вещания на YouTube было более 180 тыс. подписчиков, а у канала UkrLive за два месяца вещания – 150 тыс подписчиков.

Они заверили, что у их зрителей есть “огромный интерес к звучащей в эфирах телеканалов информации”.

Медийщики утверждают, что власть президента Владимира Зеленского создает в Украине “монополию на информацию путем зачистки и устрашения всех оппозиционных средств массовой информации, заставляя тем самым большинство населения смотреть заангажированные и пропагандистские СМИ”.

Журналисты заявили, что выполняют миссию “говорить правду людям, какой бы горькой она ни была” и не собираются останавливаться.

“Мы продолжим свою работу. Мы не остановимся. Мы чувствуем за собой поддержку миллионов граждан Украины, желающих жить в стране, где у людей есть право на выбор, какой канал смотреть. Где власти защищают права и свободы своих граждан, а не презирают их”, – написали телевизионщики.

Контекст:

В феврале 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов. Санкции предусматривают лишение лицензии “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что речь идет о каналах из так называемого пула главы политсовета ОПЗЖ, кума президента РФ Виктора Медведчука. Их “весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине”, подчеркнул Подоляк.

Верховный Суд открыл производство по иску об отмене санкций против трех телеканалов, сообщала 11 февраля пресс-служба судебной власти Украины. После блокировки телеканалов медиахолдинг “Новости” решил объединить их в один, а учредителями сделать сотрудников.

25 сентября 2021 года совладельцем канала “Перший незалежний” стал Шуфрич. 2 ноября стало известно, что он также купил канал UkrLive, который объединился с “Першим незалежним”.

28 декабря 2021 года Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов “Перший незалежний” и UkrLive.

26 января Шуфрич сообщил, что покупает новый телеканал.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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