 

“На завтрак, обед или ужин”. Сытный сэндвич-омлет

04.02.2022, 11:54, Новости дня
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“Сэндвич-омлет. Он сытный и очень вкусный. Можно готовить не только на завтрак, но и на обед или даже ужин”, – написала она.

Ингредиенты: три яйца, два ломтика хлеба, половина авокадо, крем-сыр, руккола, соленая красная рыба.

Яйца нужно взболтать и вылить на большую сковороду. Хлеб выложить сверху и сразу перевернуть, чтобы он с двух сторон был в яйце. Сверху можно присыпать кунжутом.

Начинку из крем-сыра, рукколы, авокадо и рыбы выложить на сковороду и свернуть омлет.

Варианты начинки могут быть разными – по вкусу и желанию.

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Публикация от СМАЧНІ ДОМАШНІ РЕЦЕПТИ (@anny.cooking)

Контекст:

На Instagram Станкевич подписаны 66,7 тыс. пользователей. Блогер собрала более 500 рецептов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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