 

“Меня раздражают такие, как Ксения Анатольевна – им все позволено”. Шнуров объяснил, зачем написал скандальную песню о Собчак

04.02.2022, 11:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Все выговорились? Успокоились? Теперь я объясняю зачем сделал этот клип. Да, меня раздражают такие, как Ксения Анатольевна – типа нравственные камертоны, которые как-будто имеют право на публичную оценку, унижение и оскорбление других, типа судьи чужих мелких дел с высоты своего большого полета. Инфодворяне. Как бы потомственная, как бы интеллигенция. Им все позволено. И вот, пользуясь ее же “журналистскими” приемами, я ей показал ее саму. Ее же оружие, ее метод. В гротескном фокусе оказалось ее подлинное отношение к простым людям. К неровне. Не стесняясь ничего. Да, за гранью. Да, ужасно. Но это ваши манеры, Ксения Анатольевна”, – написал он. 

Артист назвал реакцию Собчак на его трек “интеллигентным хамством”. 

“Что ж. Как ни крути, но вам никак не спрятать неприкрытого отвращения к людям не вашего сословия, которое красной нитью проходит сквозь блистательную жизнь барыни. Тут-то мы с вами, Ксения, сильно по разную сторону баррикад”, – подытожил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от @shnurovs

Контекст:

1 февраля на YouTube-канале Leningrad Shnurov состоялась премьера песни “Шмарафон” в исполнении певицы Зои, которая является новым проектом Шнурова. В песне Шнуров, не называя имени Собчак, упомянул ряд событий, связанных с ней, а также заявил, что отцом ее ребенка является не российский актер Максим Виторган, в браке с которым она стала матерью, а ее экс-возлюбленный, российский политик Сергей Капков.

Собчак, реагируя на песню, назвала Шнурова “шнуровкой на чужих ботинках”, а Виторган призвал “стареть достойно”. Нынешний муж Собчак, российский режиссер Константин Богомолов заявил, что Шнуров “превращается в обезьяну”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.06 / Подсчитано, сколько телефонные мошенники ежемесячно крадут у россиян

15.06 / Марка Skoda презентовала модель Octavia

12.11 / Предсказаны геополитические последствия конфликта Польши и Белоруссии

08.08 / Эксперт: За стройкой новых городов в Сибири будет следить вся страна

13.10 / В Подмосковье появится сервис, оповещающий об отключении воды

08.04 / США допустили возможность снятия части санкций с Ирана

15.12 / За сутки в больницы для пациентов с COVID-19 госпитализировали более 2 тыс. украинцев

20.07 / Мэр Нью-Йорка раскритиковал «астронавта» Безоса и сам подвергся критике

23.09 / Высшая квалификационная коллегия судей прекратила полномочия главы Мосгорсуда

23.07 / Москва заявила о вмешательстве Европы в дела Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика