“Меня раздражают такие, как Ксения Анатольевна – им все позволено”. Шнуров объяснил, зачем написал скандальную песню о Собчак

“Все выговорились? Успокоились? Теперь я объясняю зачем сделал этот клип. Да, меня раздражают такие, как Ксения Анатольевна – типа нравственные камертоны, которые как-будто имеют право на публичную оценку, унижение и оскорбление других, типа судьи чужих мелких дел с высоты своего большого полета. Инфодворяне. Как бы потомственная, как бы интеллигенция. Им все позволено. И вот, пользуясь ее же “журналистскими” приемами, я ей показал ее саму. Ее же оружие, ее метод. В гротескном фокусе оказалось ее подлинное отношение к простым людям. К неровне. Не стесняясь ничего. Да, за гранью. Да, ужасно. Но это ваши манеры, Ксения Анатольевна”, – написал он.

Артист назвал реакцию Собчак на его трек “интеллигентным хамством”.

“Что ж. Как ни крути, но вам никак не спрятать неприкрытого отвращения к людям не вашего сословия, которое красной нитью проходит сквозь блистательную жизнь барыни. Тут-то мы с вами, Ксения, сильно по разную сторону баррикад”, – подытожил он.

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Публикация от @shnurovs

Контекст:

1 февраля на YouTube-канале Leningrad Shnurov состоялась премьера песни “Шмарафон” в исполнении певицы Зои, которая является новым проектом Шнурова. В песне Шнуров, не называя имени Собчак, упомянул ряд событий, связанных с ней, а также заявил, что отцом ее ребенка является не российский актер Максим Виторган, в браке с которым она стала матерью, а ее экс-возлюбленный, российский политик Сергей Капков.

Собчак, реагируя на песню, назвала Шнурова “шнуровкой на чужих ботинках”, а Виторган призвал “стареть достойно”. Нынешний муж Собчак, российский режиссер Константин Богомолов заявил, что Шнуров “превращается в обезьяну”.

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