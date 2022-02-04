 

Цена нефти Brent превысила 92 доллара за баррель впервые с 2014 года

04.02.2022, 11:52, Новости дня
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Рост мировых цен на нефть ускорился в пятницу более чем на 1%, при этом цена нефти марки Brent поднялась выше 92 долларов за баррель впервые с 7 октября 2014 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.48 мск, стоимость Brent росла на 1,09%, торгуясь на уровне 92,1 долларов за баррель. В последний раз стоимость Brent превышала 92 за баррель в октябре 2014 года, передает ТАСС.

В прошлую пятницу стоимость барреля Brent на лондонской бирже ICE превысила 90 долларов.

Ранее сообщалось, что цена российской экспортной нефти Urals в Европе на торгах 3 февраля впервые с октября 2014 года превысила 93 доллара за баррель, сообщили в международном ценовом агентстве Argus. Цена на сорт Urals растет вслед за эталоном Brent, баррель которой впервые за семь лет пробил отметку 91 доллар.



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