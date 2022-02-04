Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление о международных отношениях

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии.

Об этом информирует ТАСС.

В совместном заявлении говорится, в частности, что РФ и Китай всерьез обеспокоены созданием США, Великобританией и Австралией объединения AUKUS.

Там также подчеркивается, что ядерные державы должны отказаться от менталитета холодной войны и снижать роль ядерного оружия в политике.

Россия и Китай призвали США отказаться от планов размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в АТР и Европе. Кроме того, военно-биологическая деятельность Штатов представляет угрозу РФ и Китаю.

Также стороны выступают против политизации проблемы происхождения новой коронавирусной инфекции и считают, что этот вопрос лежит в научной плоскости.