 

Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление о международных отношениях

04.02.2022, 11:52, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии.

Об этом информирует ТАСС.

В совместном заявлении говорится, в частности, что РФ и Китай всерьез обеспокоены созданием США, Великобританией и Австралией объединения AUKUS.

Там также подчеркивается, что ядерные державы должны отказаться от менталитета холодной войны и снижать роль ядерного оружия в политике.

Россия и Китай призвали США отказаться от планов размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в АТР и Европе. Кроме того, военно-биологическая деятельность Штатов представляет угрозу РФ и Китаю.

Также стороны выступают против политизации проблемы происхождения новой коронавирусной инфекции и считают, что этот вопрос лежит в научной плоскости.



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