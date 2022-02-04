 

Виктор Салтыков объяснил слухи о рукоприкладстве

04.02.2022, 11:48, Разное
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Виктор Салтыков в рамках Youtube-проекта “Алёна, блин!” ответил на вопрос об избиении жены. Певец признался, что устал терпеть выходки супруги и постоянные обвинения.
Ранее Ирина Салтыкова также давала интервью в рамках вышеупомянутого проекта, заявив, что во время её совместной жизни с артистом тот много “бухал и дрался”. Виктор Салтыков признался, что однажды на самом деле ударил экс-супругу открытой ладонью, но добавил: его экс-избранница “далеко не святая” – тогда она его спровоцировала. Певец также отметил, что в обычной ситуации он очень мягкий и добрый человек, никому не желающий зла.

Напомним, вместе с певцом Шурой Салтыков смог занять первое место в телевизионном проекте “Суперстар! Возвращение”. На волне возросшей популярности после победы артиста стали часто приглашать на свои проекты различные журналисты.

Источник: www.kinoafisha.info



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