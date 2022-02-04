Джигурда назвал причину скандала Собчак со Шнуровым

Никита Джигурда назвал причину скандала Сергея Шнурова с Ксенией Собчак. Своим мнением относительно развернувшегося скандала между двумя знаменитостями артист поделился на своей странице в Instagram.

Сергей Шуров выпустил новую песню, в которой затронул тему поведения Ксении Собчак во время недавнего ДТП и других событий в ее жизни. Телеведущая резко отреагировала на это, в результате чего между звездами вспыхнул скандал.

Никита Джигурда уверен, что все произошло с Собчак из-за кармического бумеранга. Дело в том, что во время интервью с участием Анастасии Волочковой, с которой артист тесно дружит, ведущая позволила себе снять кадры в спальне балерины, что возмутило светскую львицу. Теперь же сама супруга Константина Богомолова оказалась под прицелом другой звезды. При этом Джигурда пока не понял, из-за чего Шнуров «решил предать свою бывшую подругу и перешел грань черного пиара».

Источник: www.instagram.com