Лучшее время для смены работы – когда угодно
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“Идеального” времени для смены работы не существует, как, пожалуй, и идеальной профессии, и идеального чего-либо еще. Как генеральный директор компании, профессионально занимающейся прикладной психодиагностикой персонала, я убежден, что “та самая” работа – это та, которая подходит именно тебе.
Мне часто приходится отбирать специалистов на вакансии в свою компанию, и я заметил, что многие соискатели, указывая в резюме свой многочисленный опыт и умения, убеждены, что работодатель оценит их по достоинству. Однако зачастую это не имеет того значения, на которое рассчитывает кандидат. Взять, к примеру, специалиста с высшим экономическим образованием, знанием китайского языка, научной работой в области политологии и курсами живописи в придачу. Не уверен, что получится проявить ту степень гениальности, чтобы придумать для такого кандидата задачи, которые принесут на выходе пользу компании. И даже если не брать такие экстремальные исходные данные, разобраться в прикладном значении указанных в большинстве резюме качеств действительно невозможно. Да и не имеет смысла.
Тем, кто не может долгое время найти работу, не хватает фокуса и понимания своих склонностей. Если хотите – реальных потребностей. При рассмотрении кандидатов я в первую очередь обращаю внимание на тех, кто обладает минимально необходимым набором навыков, чтобы справиться с работой. Если я понимаю, что человек уже определился и описывает соответствующий опыт в контексте предлагаемой мной должности, я беседую с претендентом, чтобы выяснить, не обманывает ли он себя.
Будучи экспертом в управлении персоналом, я в первую очередь ищу кандидатов, которые подходят для той или иной должности, прежде всего, по своему психотипу и личностным характеристикам. Кандидатов с размытым фокусом и оверквалифайд, подходящих для быстрого запуска проектов, приходится мотивировать исключительно с помощью денег, понимая, что такие сотрудники все равно быстро покинут компанию.
Тех, кто нам предварительно подходит, на финале мы, как и большинство крупных компаний, заинтересованных в продолжительном сотрудничестве с членами своей команды, обязательно тестируем, чтобы, во-первых, удостовериться, что их собственное представление о себе является реалистичным, а во-вторых, снизить риски по тем или иным направлениям. Для этой цели мы используем психодиагностику нового поколения, которая не только позволяет грамотно подобрать кандидата для решения задач “здесь и сейчас”, но и наметить план его развития в компании.
Современный инструментарий позволяет оценить не только стиль поведения по методу DISC, но и определить движущую силу мотивации, уровень эмоционального интеллекта, факторы выгорания, реалистичность и сбалансированность суждений конкретного человека, его личностные навыки и компетенции, а также чисто профессиональные.
Топ-7 советов по поиску работы от эксперта в сфере HR-tech:
Говоря о перспективах востребованности различных профессий, можно отметить несколько устойчивых трендов. Во-первых рутинные, нетворческие и не связанные непосредственно с людьми операции с той или иной скоростью замещаются. Во-вторых, нивелируется грань между “мужскими” и “женскими” профессиями.
Чего, т.е. кого хочет рынок? Высококвалифицированных механиков, электронщиков, программистов, операторов строительных и ремонтных интеллектуальных комплексов. Ну и, конечно, преподаватели, психологи, проектные менеджеры и продавцы роскоши будут востребованы всегда. Впрочем, как и любой влюбленный в свое дело специалист, идеально созданный для него и безусловно вписывающийся в команду.
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