 

Мнение: Комментарий

04.02.2022, 11:40, Разное
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Услышал (о ком-то) “о нем не стоит жалеть…”

Русским людям (то есть людям, лишенным эмпатии — как ты, например) противопоказано говорить “не стоит жалеть (такого-то)” в любых вариациях. Это тоже самое, что русскому человеку выпить водки или начать говорить про евреев — он НЕ СМОЖЕТ остановиться. Это как падение в кошмаре — летишь вниз в пустоте, и не за что, абсолютно не за что зацепиться…

Поэтому повторяй всегда, как мантру — “надо пожалеть”, “надо пожалеть”… О ком угодно — хоть о Гитлере. Иначе охнуть не успеешь – увидишь в “мутном зеркале общественной уборной” того, кто ты и есть на самом деле: абсолютно безжалостного ублюдка.

Источник: Размышления вольного социолога



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