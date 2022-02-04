Иван Абрамов высказался о скандале с женой

Иван Абрамов после своих слов о лишнем весе жены нарвался на шквал критики. Во время очередного шоу он рассказал, как на самом деле относится к супруге, и в который раз прокомментировал скандал.

Ранее Иван Абрамов во время участия в проекте «Макарена» заявил, что, если его жена поправится, то он сразу же изменит свое отношение к ней. «Пусть она родила мне двоих детей, пусть она хороший собеседник, но в мире ходит вон сколько красивых женщин», – заявил стендапер. Эти слова вызвали бурное обсуждение и критику со стороны фанатов и коллег артиста. Его жена с юмором отреагировала на это, отметив, что муж никогда ее не обижал, так как является прекрасным человеком.

В программе «Я тебе не верю» на ТНТ ведущий Азамат Мусагалиев представит Абрамова, как честного человека, который никогда не врет. Гостья шоу Ульяна Пылаева спросила у стендапера, любит ли он свою жену. На это Абрамов ответил, что он просто не любит «выносить ваниль на публику», поэтому будет лучше, если все будут думать, что он плохой. А в это время он будет с женой, которую любит и ни на кого не променяет.

Источник: www.starhit.ru