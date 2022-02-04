Дмитрий Тарасов хочет записать дуэт с Анастасией Костенко

Дмитрий Тарасов показал своим фанатам, как поет его супруга Анастасия Костенко. Футболист даже хочет записать дуэт с возлюбленной.

Дмитрий Тарасов опубликовал несколько Stories, на которых Костенко, не замечая, что ее снимают, поет любимую песню мужа. Модель стоит у телевизора и исполняет песню, держа микрофон в руке. В какой-то момент футболист начинает подпевать жене, подумав о возможности записать совместную композицию.



Изображение взято с: instagram @tarasov23

Стоит отметить, что во время брака с Ольгой Бузовой Тарасов запрещал ей заниматься вокалом и сольной карьерой. Первую песню, которую она исполнила, он раскритиковал, используя обидные для нее слова. Несмотря на это, сейчас Бузова добилась огромного успеха, как певица. Многие фанаты Тарасова посчитали, что новая жена спортсмена намерена повторить успех его бывшей, назвав это плохой затеей.

Напомним, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко растят троих детей – двух дочерей и сына. Сам футболист не так давно выпустил собственный трек, попробовав себя в роли певца.

Источник: www.instagram.com