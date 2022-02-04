 

Моравецкий – американские солдаты в Польше — это не только символ единства, но и сигнал Путину

04.02.2022, 11:02, Новости дня
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«Польша с самого начала открыто выступает против любого проявления агрессии и террора со стороны России», — так решение США о переброске в Польшу 1,7 тыс. солдат в ответ на эскалацию напряжённости на Украине прокомментировал Матеуш Моравецкий. По мнению премьер-министра Польши, этот жест солидарности со стороны США — важный символ единства Запада и сдерживания России.


AP

В среду в ходе пресс-конференции в Вашингтоне представитель Пентагона Джон Кёрби передал информацию о размещении дополнительных частей американских солдат в Польше. Согласно его словам, солдаты будут переброшены в рамках двусторонних договоренностей. «Это чёткий сигнал тому, что мы готовы к обороне перед агрессией. В Польшу и Германию будут направлены 2 тысячи солдат. Большая часть будет размещена в Польше», — добавил он. Всё указывает на то, что они прибудут в Европу в ближайшие дни, пишет Wirtualna Polska. 

Следом информацию подтвердил глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак, который уточнил, что в Польшу будут отправлены 1,7 тыс. дополнительных американских солдат. «Мы выступаем против какой-либо агрессии в отношении нашего соседа», — написал министр на странице в Twitter.

Также решение Вашингтона разместить в Польше очередные силы прокомментировал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Глава польского правительства подчеркнул, что реакция США связана с агрессивными действиями России. «США, как было объявлено, в ответ на рост напряжённости на Украине перебросят в Польшу 1,7 тысячи своих солдат. Польша с самого начала открыто выступает против любого проявления агрессии и террора со стороны РФ и поднимает этот вопрос на международной арене», — заявил премьер-министр на своей странице в Facebook.

Одновременно он обратил внимание на то, что этот жест солидарности со стороны США выступает в качестве ещё одного важного символа объединения и сотрудничества демократических стран, а также предостережения от дальнейших военных действий в адрес Владимира Путина, резюмирует Wirtualna Polska. 



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