Что такое прокси-сервер и зачем его использовать?

04.02.2022, 10:44, Детали

Теги: Интернет, Технологии

Современные технологии здорово облегчают выполнение некоторых задач, не только в повседневной, но и деловой сфере. Появилось множество неизвестных терминов, изучение которых позволит совершенствовать свои навыки. Например, каждый слышал термин прокси-сервер, но не каждый знает значение этого термина.

Что это такое?

По своей сути прокси является промежуточным звеном между клиентским компьютером и системой серверов. Другими словами, клиент получает доступ к WWW не напрямую, а с помощью прокси. Любой запрос вначале поступает к данному посреднику, затем происходит обработка и отправление по заданному адресу, но уже от имени прокси.

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Зачем использовать прокси?

Перейдём к целям использования прокси-сервера:

Кэширование и хранение разных по формату файлов на такого рода сервере снижает нагрузку на интернет-канал. Также прокси способствует быстрому доступу к необходимой информации.

После получения необходимой информации из глобальной сети интернет происходит её сжатие и передача непосредственно клиенту. Компактный вид значительно экономит трафик.

При использовании данного сервера вся информация и локальный компьютер находятся под защитой от внешних угроз.

Прокси позволяет подключать к интернету сразу несколько компьютеров, но при этом иметь только один IP-адрес.

Представленный сервер можно настраивать так, чтобы внешние компьютеры не имели контакта с локальными. Таким образом внешний источник будет видеть только посредника.

Настройка сервера позволяет системному администратору предотвращать доступ операторов к определённым сайтам.

Прокси обеспечивает анонимный доступ. Благодаря этому серверу клиент может путешествовать по различным WWW и при этом не оставлять следов. Для подобного соединения необходимо сразу несколько прокси. Стоит отметить, что далеко не каждому клиенту удаётся создать правильную последовательность для анонимного посещения сайтов.

Перечисленные цели показывают нам, что прокси-сервер может эффективно использоваться в рабочей среде для повышения качества выполняемых задач. А представленный ранее сайт поможет немного сэкономить, что никак не отразится на функционале прокси-сервера. Если сомневаетесь, стоит покупать или нет, то на сайте доступна аренда.