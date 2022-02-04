В ЕК не исключили санкций против ближайшего окружения Путина

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз (ЕС) подготовил широкий пакет экономических и финансовых санкций против России, также она не исключила мер против лиц из окружения президента Владимира Путина.

Глава ЕК заявила, что «мы подготовили мощный и масштабный пакет финансовых и экономических санкций, он протягивается от ограничения доступа к иностранному капиталу до контроля над экспортом технической продукции», передает ТАСС.

«Эти рестрикции еще больше ослабят российскую экономику», – добавила фон дер Ляйен.

Также, по ее словам, «могут в значительной степени пострадать лица из окружения Путина и олигархи – с одной стороны, из-за включения в список персональных санкций, но, прежде всего, в связи с финансовыми и экономическими санкциями, которые мы готовим».

Глава ЕК также заявила, что запуск «Северного потока – 2» будет зависеть «от позиции России», так как РФ якобы оказывает «давление на Украину и использует газ в качестве рычага воздействия на нас (ЕС)». В связи с этим «Северный поток – 2» нельзя исключать из санкционного списка».

При этом ранее в ЕК предупредили о влиянии санкций против РФ на экономику самого Евросоюза.