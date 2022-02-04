Россиян предупредили о вероятном досрочном завершении этапа туристического кешбэка

Весенний этап программы кешбэка за туры по РФ может быть завершен досрочно в случае окончания выделенных на нее средств, сообщили в пресс-службе Ростуризма.

«На 2022 год в рамках национального проекта по туризму на реализацию программы туристического кешбэка заложено 5 млрд рублей. 56% средств запланировано на весенний этап продаж, остальные – на осенний. Если средства закончатся раньше окончания окна продаж, то программа на весну будет остановлена», – передает ТАСС сообщение ведомства.

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, за две недели действия нового этапа программы ею воспользовались около 200 тыс. туристов. Они приобрели туров и оплатили проживание в отелях на более чем 5 млрд руб. Кешбэк составил около 1 млрд руб. Глава ведомства отметила, что спрос на программу кешбэка в этом году увеличился в среднем в два раза по сравнению с предыдущими этапами, а продажи туров по РФ выросли почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В новом этапе туристического кешбэка участвуют 662 туроператора, 69 агрегаторов, 3329 средств размещения. Туристам доступно более 2 млн предложений, напомнили в ведомстве.

Догузова напомнила, что путешествовать с кешбэком можно до 30 апреля включительно, а отправиться в круизы – до конца мая.

«С учетом большой популярности программы хочу посоветовать тем, кто точно хочет воспользоваться кешбэком и уже запланировал поездку, не откладывать покупку. У нас в этом году на программу выделено 5 млрд рублей, из которых часть средств предусмотрена на текущий этап. А часть будет направлена на осенний этап программы. Поэтому мы советуем поторопиться», – подчеркнула Догузова.

По ее словам, россияне по программе кешбэка посещают горнолыжные курорты Сочи, Алтая и Южного Урала, отправляются за культурно-познавательным отдыхом в Краснодарский край, Крым, Калининградскую область, Казань, Пермский край, Ленинградскую и Московскую области, Санкт-Петербург и Москву. Также спросом пользуются санатории Сочи, Крыма, Кавказских Минеральных Вод, Белокурихи на Алтае и большой санаторный комплекс на Урале – в Башкирии и Тюменской области, рассказала глава ведомства.

Напомним, новый этап программы кешбэка за туры по РФ начался в РФ 18 января, он продлится до 12 апреля 2022 года. Согласно условиям программы, тур должен быть оплачен картой «Мир», сумма кешбэка составит 20% от его стоимости, но не более 20 тыс. рублей. С одной карты можно оплатить неограниченное количество путевок. В программе участвуют поездки и проживание в отелях длительностью от двух ночей.