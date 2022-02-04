 

Друг Александра Абдулова рассказал о его многочисленных романах

04.02.2022, 10:20, Разное
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В популярных ток-шоу на российском телевидении обсуждается тема внебрачных детей Александра Абдулова. Двое мужчин заявили, что являются внебрачными сыновьями популярного актера, а его друг оценил вероятность таких событий.
По словам Александра Мягченкова, Абдулов действительно вел разгульный образ жизни, поэтому у него могут быть внебрачные дети. Самыми стабильными отношения, по его словам, были с Ириной Алферовой. Именно ей он не изменял, чего нельзя сказать о романах до и после нее.

При этом Мягченков не осуждает своего друга, поясняя, что причиной такого поведения являлся его нрав. Он рассказал, что во время отношений с Алферовой «ему удавалось как-то сдерживаться».

Напомним, Александр Абдулов умер в январе 2008 года. Причиной смерти стал рак легких. Похоронен актер на Ваганьковском кладбище. Во время брака с Ириной Алферовой он удочерил ее дочь Ксению. В отношениях со второй женой у актера родилась дочь Евгения.

Источник: bimru.ru



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