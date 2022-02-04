 

Энрике Иглесиас отменил концерт и визит в Москву вместе с Анной Курниковой

04.02.2022, 10:20, Разное
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Энрике Иглесиас должен был приехать в Москву вместе с Анной Курниковой, чтобы выступить с концертом перед фанатами в честь Дня влюбленных. Промоутер певца Максим Берин огорчил поклонников, заявив, что выступление переносится на осень.
Уже в который раз концерт Энрике Иглесиаса отменяется. Фанаты с нетерпением ждут гастролей певца, также многие хотят увидеть его возлюбленную Анну Курникову. По словам Максима Берина, все, кто купил билеты на предстоящий концерт, смогут ими воспользоваться во время осеннего выступления.

В последние годы Иглесиас мало выступает. По словам промоутера, причина в том, что возлюбленные растят троих детей и занимаются их воспитанием. Берин хорошо знаком с семьей певца и теннисистки, отмечая, что артист оказался образцовым семьянином. Несмотря на то, что Иглесиас не выпускает новых песен и мало выступает, фанатки на его концертах «все так же орут и визжат от восторга». Берин рассказал, что артист пока не выучил русский язык, хотя и знает несколько «не лучших слов».

Источник: www.kp.ru



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