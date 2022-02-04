Кораллы обречены на вымирание даже при выполнении климатических соглашений — в результате до 25% морских животных тоже исчезнут

Учёные предупреждают, что кораллы обречены на вымирание, даже если нынешние цели климатических соглашений будут достигнуты, поскольку при повышении температуры на 2 °C безопасных зон для их роста практически не останется. При этом они служат домом для четверти видов океанской флоры и фауны. Поэтому их исчезновение в итоге угрожает голодом полумиллиарду человек в тех странах, которые зависят от морских ресурсов, передаёт Euronews.

Кораллы исчезнут, даже если цели климатических соглашений будут достигнуты — так считают учёные из нескольких стран, которые во вторник опубликовали результаты своих исследований. Они изучали так называемые температурные убежища: это сравнительно глубоко расположенные рифы, которые менее подвержены разрушительному влиянию теплеющих поверхностных слоёв воды.

Благодаря этому они служат своеобразным «резервом» для восстановления популяции мелководных кораллов. При повышении температуры на 1,5 градуса Цельсия исчезнут 90 процентов таких «убежищ», а при повышении на 2 градуса Цельсия безопасных зон для кораллов не останется.

При этом не превысить порог в полтора градуса — это фактически «задача-максимум» сегодняшних международных климатических программ, и в достижении этих целей есть большие сомнения. Поскольку, по данным ООН, сегодня температура по сравнению со второй половиной XIX века уже выросла на 1,1 градуса Цельсия — и есть реальная вероятность, что до 1,5 градуса Цельсия дело дойдёт уже за ближайшие десять лет.

По данным ООН, коралловые рифы покрывают 0,2 процента морского дна, но при этом являются домом для четверти видов океанской флоры и фауны. Поэтому вымирание кораллов запустит цепную реакцию — и в конечном итоге это будет угрожать голодной смертью полумиллиарду человек в тех странах, которые зависят от морских ресурсов.

Дата выхода в эфир 02 февраля 2022 года.