Спецслужбы США установили, что «гаванский синдром» — не выдумка пострадавших

Согласно новому отчёту американских спецслужб, таинственная болезнь, получившая название «гаванский синдром», действительно существует, пишет телеканал NBC. По мнению экспертов, наиболее вероятной причиной, вызывающей симптомы болезни, является некоего рода микроволновое излучение из внешнего источника. Более того, они полагают, что за этим может стоять Россия, хотя никаких доказательств этому нет.

Таинственная болезнь, получившая название «гаванский синдром», затронула небольшую группу американских дипломатов и шпионов за рубежом. А теперь в новом отчёте, который вышел буквально 90 минут назад или около того, группа экспертов, работающих на спецслужбы США, утверждает, что наиболее вероятной причиной (феномена. — ИноТВ) является микроволновая энергия от какого-то внешнего источника. Они в точности не знают, что собой представляет этот источник.

Предыстория такова: с конца 2016 года сотни американских чиновников в более чем дюжине стран сообщали о симптомах, которые, как считается, связаны с этим «гаванским синдромом». Но в прошлом месяце ЦРУ выступило с заявлением, что большинство этих людей на самом деле не подпадают под эту категорию (пострадавших. — ИноТВ). Пара десятков подпадают. Вот где кроется загадка, и именно на это надеется пролить свет новый отчёт.

Корреспондент NBC News Кен Деланиан следит за развитием этой истории. Итак, Кен, давайте немного разберёмся, потому что сейчас, как я понимаю, основное внимание приковано к паре десятков дипломатов, большинство из которых имели отношение к первоначальному инциденту, зафиксированному в 2016 году. У них наблюдались очень странные симптомы. Мы не знаем, что это такое.

И теперь эти эксперты говорят, что, вероятно, речь идёт о микроволновой энергии. К настоящему моменту она является самым явным показателем, самым убедительным доказательством или ответом, который у нас есть об этой ситуации.

КЕН ДЕЛАНИАН, корреспондент NBC по национальной безопасности: Да, вы попали в точку, Халли. Это немного сбивает с толку, потому что мы уже на протяжении трёх лет сообщаем о сотнях дипломатов, которые заявляли о том, что, по их мнению, у них наблюдаются симптомы, которые могут быть «гаванским синдромом».

Затем в прошлом месяце ЦРУ опубликовало свою предварительную экспертизу, в которой говорится, что большая часть этих людей не подпадают под категорию. Они нашли другие объяснения, и это в какой-то степени поставило под сомнение всю идею.

Но если внимательно прочитать, то там было сказано следующее: «Послушайте, есть около двух десятков случаев, в которых мы не можем исключить иностранное вмешательство. Мы понятия не имеем, что вызвало симптомы». И, похоже, именно эти случаи тщательно изучала группа экспертов.

Это была группа специалистов, приглашённых со стороны, учёных-технологов и сотрудников разведки США. Они получили доступ к секретной информации, опросили пострадавших и экспертов, после чего пришли к выводу, что наиболее правдоподобным объяснением («гаванского синдрома». — ИноТВ) является направленная энергия из внешнего источника.

Как вы уже отметили, они не идентифицировали устройство и даже не рассматривали вопрос о том, кто может нести ответственность за случившееся. Но просто сделав вывод о направленной энергии, они поддержали давнюю гипотезу разведсообщества о том, что за этим, вероятно, стоят русские, поскольку они изучали подобную технологию на протяжении долгого времени.

Проблема заключается в том, что шпионы собирали информацию годами, но так и не нашли никаких доказательств, которые могли бы указать на Россию. Даже несмотря на то, что директор ЦРУ Уильям Бёрнс ездил в Москву и предостерегал русских о том, что, если они будут делать это, это повлечёт за собой последствия. Это настоящая тайна.

Однако этот отчёт позволяет продвинуться вперёд, потому что он даёт понять: мы думаем, что эти симптомы нельзя объяснить никаким другим феноменом, это не психосоматика.

Верно.

КЕН ДЕЛАНИАН: Эти люди ничего не выдумывают. Они попали под воздействие некоего рода энергии, и она причинила им реальный вред. Чего они, однако, не сказали, так это того, что всё это по-прежнему продолжает происходить.

Это хорошее замечание, Кен, потому что вначале, как мне кажется, — особенно в интервью, которые, как я знаю, брали вы и наши коллеги, беседовавшие с пострадавшими, — присутствовало некое ощущение, как будто всем казалось, что всё это только у них в голове, что они всё это выдумывают. Нынешний отчёт уходит от этого. В нём сказано, что нет: мы считаем, что это действительно произошло, и вот что, по нашему мнению, стало причиной этого. И теперь мы слышим об этом, я полагаю, от ряда высокопоставленных представителей спецслужб страны — директора ЦРУ, директора Национальной разведки.

КЕН ДЕЛАНИАН: Да, всё так. Главам этих спецслужб приходится балансировать на грани, потому что они хотят показать, что беспокоятся за своих сотрудников — даже о тех людях, у кого проявились симптомы, но кто при этом не вписывается в эту категорию пострадавших, потому что данный феномен приковывает к себе большое внимание.

Сотрудники ЦРУ отказывались работать за границей, потому что беспокоились из-за того, что их может поразить некое микроволновое излучение. И это объясняет, почему ЦРУ сделало свою экспертную оценку в прошлом месяце. Они хотели сказать: смотрите, нет никакой известной нам глобальной кампании с иностранными шпионами, притаившимися за углом и пытающимися создать прицельное излучение — но есть этот необъяснимый феномен.

Что-то случилось с этими людьми. В один день они были здоровы — на следующий день они слегли. Некоторые из них так и не вернулись к своему прежнему состоянию. А теперь мы знаем, что наиболее вероятной причиной этого была некоего рода энергия извне, и сейчас нам надо разрешить загадку того, как это произошло.

Кен Деланиан следит для нас за этой историей. Мы очень благодарны за последние данные о развитии ситуации, спасибо.

Дата выхода в эфир 03 февраля 2022 года.