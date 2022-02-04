Звезда “Сумерек” Келлан Латс станет отцом во второй раз

Список звезд, ожидающих пополнения в 2022 году, растет день ото дня: только недавно мы узнали о беременности Рианны, Ники Хилтон и девушки Филиппа Пляйна, как теперь ребенка ждет еще одна пара. Актер Келлан Латс, наиболее известный по роли Эммета Каллена в вампирской саге “Сумерки”, и его супруга Бриттани снова станут родителями. Девушка сняла реакцию Келлана, когда показала ему положительный тест на беременность, и опубликовала его в Instagram. Позже роликом поделился у себя и он сам.

Двое детей до двух лет в 2022 году! Бог прекрасен, дети – это лучшее! Некоторые могут сказать, что мы сошли с ума, а мы скажем, что сумасшедше благословлены! – написали будущие родители под роликом.

Сейчас пара воспитывает дочку Эштин – в начале марта ей исполнится один год.

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Публикация от Kellan Lutz (@kellanlutz)

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Публикация от Kellan Lutz (@kellanlutz)

Напомним, Келлан Латс и ведущая христианского телеканала Juce TV Бриттани Гонсалес поженились в ноябре 2017 года. На тот момент пара состояла в отношениях около года. В первый раз о том, что в семье Келлана Латса ожидается пополнение, стало известно в ноябре 2019 года, в День благодарения. Но, к несчастью, в начале февраля Бриттани и Келлан потеряли ребенка. Общее горе не разобщило, а лишь еще больше сплотило пару, они не оставили попыток зачать ребенка. В сентябре, разговаривая с подписчиками в Instagram, Бриттани объявила о новой беременности и добавила:

Эта новость стала для нас сюрпризом и даже шоком. Как в свое время самым настоящим шоком для нас стала потеря нашей дочери в начале этого года. Это было тяжело, и нам до сих пор трудно, мы все еще переживаем из-за этого. Мы с Келланом прошли через многое, но я все равно хочу поделиться с вами какими-то деталями моего пути.

Влюбленные признались, что этот период им помогла пережить вера в Бога. По их словам, именно молитвы и посещение церкви помогли им пережить трагедию и жить дальше. Первенец пары, девочка, родилась в марте 2021 года.