 

В Украине больше 400 тыс. человек сделали бустерную прививку от коронавируса

04.02.2022, 9:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Первую дозу получили 23 482 человека, вторую дозу – 28 444 человека, дополнительную дозу – 695 человек, бустерную дозу – 22 683 человека.

Всего с начала кампании по вакцинации от коронавируса получили хотя бы одну дозу вакцины 15 420 205 человек. Получили две дозы – 14 728 642 человека, дополнительную дозу – 19 423 человека, бустерную дозу – 421 057 человек. В общей сложности сделано 30 589 327 прививок.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/309275821226641

По данным ведомства, больше всего прививок сделали в четверг вакциной от Pfizer (57659). 

2 февраля в Украине от коронавируса вакцинировали 73 тыс. человек.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил третью ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.01 / После прививки Pfizer в Норвегии умер третий человек

16.08 / На Украине из 100 тыс. чиновников экзамен по госязыку сдали менее 8%

05.08 / В Украине зафиксирован новый рекорд по числу подтвержденных за сутки случаев COVID-19

11.11 / Ученые создали самую точную 3D-модель COVID-19

11.08 / Губернатор Нью-Йорка объявил об отставке из-за обвинений в домогательствах

24.08 / Трамп пригрозил разъединением экономик США и Китая

09.07 / Москва осудила ЕС за молчание по поводу блокировки телеканалов RT

21.07 / Гармаш: Следующее заседание ТКГ проведет новый спецпредставитель ОБСЕ

04.11 / Украина разработала план военной операции против России

25.06 / Снова анонсирован самый дешевый в мире смартфон

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика