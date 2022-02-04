 

Журналистам Deutsche Welle запретили допуск в Госдуму России

04.02.2022, 9:42, Новости дня
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“По поручению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина в ответ на запрет вещания телеканала RT DE в ФРГ принято решение запретить допуск в Государственную Думу журналистов германской телерадиокомпании “Дойче Велле”, – отметили в сообщении.

Немецкая комиссия по лицензированию и надзору запретила вещание в ФРГ телеканала Russia Today с 1 февраля. Это касается в том числе спутникового и онлайн-вещания, а также вещания через приложение RT News. Медиарегулятор объяснил решение тем, что RT DE не имеет лицензии на трансляцию в ФРГ.

Главный редактор RT, российская пропагандистка Маргарита Симоньян назвала решение немецкой комиссии “полной чушью” и заявила, что канал не прекратит вещание.

В ответ на запрет в Германии RT DE МИД России 3 февраля сообщил, что Россия прекращает вещание и трансляцию на своей территории немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle. В МИД РФ заявили о “первом этапе ответных мер” и анонсировали следующие.

Контекст:

В сентябре 2021 года YouTube навсегда удалил два немецких канала Russia Today – RT DE и Der Fehlende Part (DFP). Представитель YouTube объяснил удаление каналов тем, что они распространяли ложную информацию о COVID-19.

В декабре YouTube заблокировал новый канал немецкой редакции Russia Today в первый день его вещания.

В Украине вещание RT запрещено с 2014 года из-за распространения пропаганды войны. Также каналы группы RT запрещены в Литве и Латвии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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