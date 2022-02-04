Хоккеистки сборной РФ победили команду Швейцарии в первом матче на Олимпийских играх

Женская сборная РФ переиграла команду Швейцарии в первом матче группового этапа олимпийского хоккейного турнира.

Встреча завершилась со счетом 5:2 (2:1; 2:1; 1:0) в пользу российской команды, передает РИА «Новости».

Россиянки 5 февраля сыграют против сборной США.

Напомним, в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что российские спортсмены, которые завоюют золото на Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине, получат вознаграждение в размере 4 млн рублей. Серебряным и бронзовым медалистам выплатят по 2,5 млн рублей и 1,7 млн рублей соответственно.