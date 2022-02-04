Пушков объяснил нагнетание Байденом ситуации вокруг Украины

Противостояние с Россией является важной частью внутренней политики США, поэтому американский президент Джо Байден не может «дать слабину» в преддверии выборов, отметил сенатор Алексей Пушков.

Пушков написал в Telegram, что «выход текущей ситуации из-под контроля в виде прямого военного столкновения не входит в интересы США, так как они не готовы воевать за Украину, как бы не раздували эту тему американские СМИ».

Потому Вашингтон готов долго поддерживать напряженность, о чем, в частности, свидетельствуют заявления о начале переброски войск в Восточную Европу.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заподозрил страны Запада в отказе от принципа неделимости безопасности.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Вместе с тем заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты верят в неделимость безопасности и хотят обсуждать с Россией трактовку данного принципа обеими сторонами.