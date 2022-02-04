Пушков объяснил нагнетание Байденом ситуации вокруг Украины
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Противостояние с Россией является важной частью внутренней политики США, поэтому американский президент Джо Байден не может «дать слабину» в преддверии выборов, отметил сенатор Алексей Пушков.
Пушков написал в Telegram, что «выход текущей ситуации из-под контроля в виде прямого военного столкновения не входит в интересы США, так как они не готовы воевать за Украину, как бы не раздували эту тему американские СМИ».
Потому Вашингтон готов долго поддерживать напряженность, о чем, в частности, свидетельствуют заявления о начале переброски войск в Восточную Европу.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заподозрил страны Запада в отказе от принципа неделимости безопасности.
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Вместе с тем заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты верят в неделимость безопасности и хотят обсуждать с Россией трактовку данного принципа обеими сторонами.
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