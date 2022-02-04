 

Пушков объяснил нагнетание Байденом ситуации вокруг Украины

04.02.2022, 9:41, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Противостояние с Россией является важной частью внутренней политики США, поэтому американский президент Джо Байден не может «дать слабину» в преддверии выборов, отметил сенатор Алексей Пушков.

Пушков написал в Telegram, что «выход текущей ситуации из-под контроля в виде прямого военного столкновения не входит в интересы США, так как они не готовы воевать за Украину, как бы не раздували эту тему американские СМИ».

Потому Вашингтон готов долго поддерживать напряженность, о чем, в частности, свидетельствуют заявления о начале переброски войск в Восточную Европу.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заподозрил страны Запада в отказе от принципа неделимости безопасности.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Вместе с тем заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты верят в неделимость безопасности и хотят обсуждать с Россией трактовку данного принципа обеими сторонами.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / Песков заявил об отсутствии планов проводить брифинг по итогам встречи Путина и Лукашенко

29.11 / Китайский инвестор подал в суд из-за национализации “Мотор Січ” и требует у Украины $4,5 млрд

20.12 / Онищенко назвал управляемой ситуацию с коронавирусом в России

27.07 / Германия выступает против возвращения России в “Большую семерку”

30.05 / На Урале два человека пострадали в результате крушения мотопараплана

03.10 / Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев рассказал, почему Абрамович выиграл суд у Березовского в Лондоне

20.09 / Через неделю состоится презентация таинственного смартфона Civi

13.11 / Лавров потребовал разрешить полеты над базами США в случае их выхода из ДОН

16.12 / На заседание ТКГ не явился Грызлов – украинская делегация

26.09 / Абэ указал главную помеху для заключения мирного договора с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика