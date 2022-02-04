Ту-160М стал первым самолетом с ракетами обратного старта

Модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М станет первым в мире самолетом с ракетами обратного старта – они способны перехватывать цели, находящиеся у него «за спиной», рассказал источник в авиастроительной отрасли.

«На первом вновь изготовленном Ту-160М установлена радиолокационная станция (РЛС) заднего обзора, которая позволит самолету применять для самообороны от ракет «воздух-воздух», «земля-воздух» и истребителей ракеты так называемого обратного старта. Такие ракеты класса «воздух-воздух» по целеуказанию хвостовой РЛС бомбардировщика будут поражать цели в задней полусфере, то есть находящиеся «за спиной» у Ту-160М», – сообщил источник РИА «Новости».

Источник добавил, что «применение РЛС заднего обзора на тяжелых бомбардировщиках наиболее целесообразно, так как это маломаневренные машины, которые просто могут не успеть развернуться носом к противнику».

На базовой версии Ту-160 хвостовая РЛС отсутствует. Собеседник также уточнил, что ракеты обратного старта могут поражать цели и передней полусфере. При поражении целей в задней полусфере, по целеуказанию от хвостовой РЛС, они разворачиваются в полете на 180 градусов.

Ранее авиаэксперт объяснил отличие нового Ту-160М от советского «Белого лебедя».