 

Ольга Бузова бросила следить за страницей Давы в соцсети

04.02.2022, 9:36, Разное
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Ольга Бузова приняла участие в в YouTube-проекте ASK. В рамках шоу певица рассказала, что ожила после того, как бросила следить за страницей Давы в соцсети.
После разрыва с Давидом Манукяном Ольга Бузова часто плакала, практически уйдя в себя. Сейчас она без грусти вспоминает то время, однако признается, что для этого пришлось проделать огромную работу. Она решила не следить за аккаунтами бывшего в соцсетях, что помогло ей со временем «ожить и выжить». Дело в том, что при их просмотре возникает определенная реакция, что вполне нормально, но звезда решила не вызывать ее намеренно.

Также Бузова затронула отношения с Дмитрием Тарасовым. В то время она поддерживала супруга во всем, говоря ему, что он лучший. В итоге футболист стал капитаном команды. Сам же он, услышав первую песню жены, раскритиковал ее, назвав трек неприятным словом. Бузовой не хватало поддержки со стороны возлюбленного, однако она решила идти к цели. На сегодняшний момент она выпустила несколько альбомов, выступает на сцене и является популярной певицей.

Источник: www.starhit.ru



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