 

CNN – американский авианосец Harry S. Truman усиливает НАТО в Европе для сдерживания России

04.02.2022, 9:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В то время как США и их союзники утверждают, что надеются на дипломатию, авианосец Harry S. Truman остаётся в Европе дольше, чем было запланировано, пишет телеканал CNN. Таким образом США демонстрируют полную поддержку партнёров по НАТО на фоне роста напряжённости на российско-украинской границе и дают понять, что ответят на растущую угрозу европейской безопасности и стабильности.

США и их союзники объединились для совместной демонстрации силы в ответ на российскую агрессию. Корабль ВМС США Harry S. Truman находится в Европе — улучшает сотрудничество с союзниками по НАТО, чтобы гарантировать, что альянс сможет действовать более слаженно, говорит офицер лётного состава Жанетт Лаззаро.

ЖАНЕТТ ЛАЗЗАРО, офицер лётного состава: Мы просто прибываем на место и интегрируемся с разными партнёрами по НАТО, со всеми, с кем мы работаем. Мы работаем, для того чтобы обеспечить, в некотором смысле, более гладкий процесс коммуникации.

В то время как РФ продолжает наращивать военное присутствие неподалёку от украинской границы, США говорят, что продолжат помогать укреплять НАТО. Сейчас впервые с окончания холодной войны авианосная ударная группа была переведена под командование НАТО. Truman сопровождают корабли разных стран НАТО.

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, корреспондент CNN: США оставляют авианесущий крейсер Harry S. Truman в Европе на более долгое время, чем было запланировано, на фоне обостряющегося конфликта с Россией, чтобы убедить союзников Америки в том, что США полностью привержены коллективной обороне.

Россия стянула более 100 тысяч военнослужащих к границе Украины, считают в США. Москва может дать приказ о нападении в любой момент. В то время как президент Байден заявил, что он не отправит войска США на Украину, Harry S. Truman может эффективно укреплять восточный фланг НАТО, несмотря на значительное присутствие военно-морских сил США в Чёрном море. Находящиеся на крейсере боевые самолёты F/A-18 способны быстро достичь территорий вблизи Украины. Командующий авианосца Truman говорит, что сейчас окупаются годы интеграции с союзниками.

КУРТ РЕНШОУ, командующий авианосной ударной группой: Мы преданны нашим союзникам и партнёрам, мы способны оперативно действовать в любой точке мира. И с точки зрения неприятеля — если вы сомневаетесь, — если у нас есть сильное партнёрство, оно сильнее, чем когда-либо сможет быть любой противник, действующий в одиночку.

США говорят, что РФ заплатит высокую цену за любое дальнейшее вторжение на Украину. Пентагон только что объявил, что разместит дополнительные американские войска в Германии, Польше и Румынии.

ДЖОН КИРБИ, пресс-секретарь Пентагона: Нынешняя ситуация требует, чтобы мы укрепили сдерживающую и оборонительную позицию на восточном фланге НАТО. Президент Байден ясно дал понять, что Соединённые Штаты ответят на растущую угрозу европейской безопасности и стабильности.

Однако США и их союзники говорят, что они надеются на то, что дипломатия возьмёт верх. Между тем, одна из сильнейших сдерживающих сил Америки остаётся на посту.

Это был корреспондент CNN Фред Пляйтген с борта авианосца Harry S. Truman в Адриатическом море.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 03 февраля 2022 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.06 / В мире сделали 2,55 млрд прививок от коронавируса – данные Bloomberg

28.05 / Infiniti представит кроссовер QX60 нового поколения 23 июня

29.04 / Из зоны конфликта на границе Киргизии и Таджикистана вывезли более 800 человек

30.01 / СК окончательно подтвердил подлинность останков царской семьи

13.08 / Политолог объяснил внезапный отказ белорусских властей от силового подавления протеста

28.10 / “Зеленский боится дать отпор”. Бутусов считает, что КСУ “наплевал” на государственные интересы

26.10 / Лавров: Отношения между Россией и НАТО нельзя назвать катастрофическими, их просто нет

20.06 / Разумков считает, что на отсрочке дубляжа фильмов на украинский язык хотят “исключительно попиариться”

22.04 / Times – новости о тромбозах не отпугнули британцев от вакцинации, но подорвали доверие к AstraZeneca

11.03 / Армия получит ракетные комплексы “Нептун” – Таран

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика