Минобразования отменило повторный конкурс на должность президента Могилянки – Шкарлет

В сообщении уточняется, что решение отменить повторный конкурс было принято по результатам совещания под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с участием спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, министра образования и науки Сергея Шкарлета, народных депутатов Украины, представителей НаУКМА.

Шкарлет сообщил в Telegram, что процесс и результаты последнего тура выборов президента вуза “будут в дальнейшем проработаны рабочей группой” во главе с почетным президентом НаУКМА Вячеславом Брюховецким.

“Принято решение о невмешательстве правительства, в частности в лице МОН, в указанную процедуру”, – подчеркнул министр.

По его словам, предложенные рабочей группой варианты решения ситуации от имени сообщества Могилянки будут считаться выходящими из полномочий и университетской автономии заведения, и будут реализованы.

“Уверен, что преподаватели вместе со студентами продемонстрируют сплоченность, не допустят кризис образовательного процесса и других рисков для дальнейшего развития одного из ведущих вузов Украины”, – заявил Шкарлет.

Контекст:

Национальный университет “Киево-Могилянская академия” – высшее учебное заведение, расположенное в Киеве. В 2015 году академия отметила 400-летний юбилей.

27 января в вузе прошли выборы президента. Участок, расположенный в университете, атаковала группа неизвестных людей в масках, похитивших ящик с бюллетенями. Несмотря на инцидент, голосование продолжилось.

В Национальной полиции отреагировали на инцидент и сообщили, что в зал для голосования вошли пять человек, которые облили зеленкой одну урну, а другую вместе с бюллетенями вынесли из помещения.

На выборах президента университета победил экс-министр образования и глава Национального агентства по обеспечению качества образования Сергей Квит. Во втором туре выборов за него отдали голоса 235 человек (52,80%), за его соперницу, и.о. президента академии Александру Гуменную – 191 (42,92%).

Министерство образования не признало выборы, так как они прошли с нарушениями, заявил Шкарлет. Администрация Киево-Могилянской академии 1 февраля на своем сайте заявила, что выборы прошли честно и прозрачно, а решение избирательной комиссии поддержали оба кандидата. В вузе ожидают от Министерства образования и науки скорейшего завершения формальных процедур по подписанию контракта с Квитом.

2 февраля Министерство образования и науки объявило новый конкурс на должность президента. Экспертно-кадровая комиссия установила, что выборы, которые в вузе прошли в конце января, были проведены с нарушениями законодательства и устава университета.

Студенты Киево-Могилянской академии 3 февраля объявили о бессрочной забастовке из-за непризнания со стороны Минобразования результатов выборов президента учебного заведения.

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