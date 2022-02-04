 

Минобразования отменило повторный конкурс на должность президента Могилянки – Шкарлет

04.02.2022, 8:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В сообщении уточняется, что решение отменить повторный конкурс было принято по результатам совещания под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с участием спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, министра образования и науки Сергея Шкарлета, народных депутатов Украины, представителей НаУКМА.

Шкарлет сообщил в Telegram, что процесс и результаты последнего тура выборов президента вуза “будут в дальнейшем проработаны рабочей группой” во главе с почетным президентом НаУКМА Вячеславом Брюховецким.

“Принято решение о невмешательстве правительства, в частности в лице МОН, в указанную процедуру”, – подчеркнул министр.

По его словам, предложенные рабочей группой варианты решения ситуации от имени сообщества Могилянки будут считаться выходящими из полномочий и университетской автономии заведения, и будут реализованы.

“Уверен, что преподаватели вместе со студентами продемонстрируют сплоченность, не допустят кризис образовательного процесса и других рисков для дальнейшего развития одного из ведущих вузов Украины”, – заявил Шкарлет.

Контекст:

Национальный университет “Киево-Могилянская академия” – высшее учебное заведение, расположенное в Киеве. В 2015 году академия отметила 400-летний юбилей. 

27 января в вузе прошли выборы президента. Участок, расположенный в университете, атаковала группа неизвестных людей в масках, похитивших ящик с бюллетенями. Несмотря на инцидент, голосование продолжилось.

В Национальной полиции отреагировали на инцидент и сообщили, что в зал для голосования вошли пять человек, которые облили зеленкой одну урну, а другую вместе с бюллетенями вынесли из помещения.

На выборах президента университета победил экс-министр образования и глава Национального агентства по обеспечению качества образования Сергей Квит. Во втором туре выборов за него отдали голоса 235 человек (52,80%), за его соперницу, и.о. президента академии Александру Гуменную – 191 (42,92%).

Министерство образования не признало выборы, так как они прошли с нарушениями, заявил Шкарлет. Администрация Киево-Могилянской академии 1 февраля на своем сайте заявила, что выборы прошли честно и прозрачно, а решение избирательной комиссии поддержали оба кандидата. В вузе ожидают от Министерства образования и науки скорейшего завершения формальных процедур по подписанию контракта с Квитом.

2 февраля Министерство образования и науки объявило новый конкурс на должность президента. Экспертно-кадровая комиссия установила, что выборы, которые в вузе прошли в конце января, были проведены с нарушениями законодательства и устава университета.

Студенты Киево-Могилянской академии 3 февраля объявили о бессрочной забастовке из-за непризнания со стороны Минобразования результатов выборов президента учебного заведения. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / Основатель “Ералаша” Грачевский умер от коронавируса

19.01 / Жителям Латвии запретили носить тканевые маски

17.12 / Стефанчук спрогнозировал, что досрочного прекращения полномочий Рады IX созыва не будет

05.08 / Бейрут объявлен районом стихийного бедствия

23.03 / Объявленный погибшим под снежной лавиной в Хибинах ребенок выжил

19.02 / Компания Ford изменила экстерьер нового спорткара Mustang Mach 1

04.07 / Мнения: У фашизма либеральные корни, у либерализма – фашистские

22.09 / Ученые рассказали, зачем после извержения вулкана в Сальвадоре начали строить пирамиды

18.09 / Полиция французского Дижона возобновила задержания чеченцев

22.07 / Боевикам, расстрелявшим нацгвардейцев во время освобождения Лисичанска, объявили подозрение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика