 

Путин прибыл в Китай

04.02.2022, 8:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай, где он примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр и проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.

Об этом информирует РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча глав РФ и Китая пройдет в пятницу до начала церемонии открытия Олимпийских игр-2022, которая состоится в 15.00 по московскому времени.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.06 / “Мы счастливы, впереди – классный путь”. MamaRika показала, как узнала о беременности. Видео

25.07 / Спецслужбы США сообщили о зарубежных попытках перехвата переписки участников избирательных кампаний

26.12 / Гармаш о “10 шагах” для мира на Донбассе: Это дипломатический документ о продолжении диалога с РФ

24.09 / Су-27 поднимался в воздух из-за летевшего над Польшей американского самолета

27.06 / Российским дипломатам начали угрожать из-за статьи NYTimes об Афганистане

30.08 / В Индийском океане погибло около 40 дельфинов. Вероятная причина – разлив нефти

22.04 / Названы десять сигналов губернаторам в послании президента парламенту

05.07 / СМИ: Британия откажет Huawei в участии в создании сетей 5G

19.03 / 32-летняя жена 75-летнего Петросяна показала части тела в романтическом фотосете

17.04 / СБУ в первом квартале 2021 года сохранила госбюджету почти 20 млрд грн

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика