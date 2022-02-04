Путин прибыл в Китай

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай, где он примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр и проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.

Об этом информирует РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча глав РФ и Китая пройдет в пятницу до начала церемонии открытия Олимпийских игр-2022, которая состоится в 15.00 по московскому времени.