 

#Вместемысила: в Ростове пройдет флешмоб в поддержку российских олигархов

04.02.2022, 8:51, Разное
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Флешмоб в поддержку олигархов, попавших под санкции Запада, пройдет 8 февраля в центре Ростова-на-Дону.

Как сообщили организаторы, участники поднимут белые, синие и красные листы и сложат их в флаг России.

Инициаторами акции выступили Союз пенсионеров Ростова, “Отряды Путина”, Донское казачество и другие общественные организации региона.

– Эти санкции придумывают, чтобы расколоть народ России. Брата на брата натравить, пенсионера на олигарха. Не получится, господа заморские! Мы этот урок еще в 1917-м году усвоили, – заявил атаман Степан Наливайко.

– Разберутся с олигархами, потом за нас – простых людей – возьмутся, – выразил обеспокоенность председатель местного Союза пенсионеров Никанор Ролдугин.

После флешмоба состоится митинг, на котором ожидается выступление бывшего президента Украины Виктора Януковича. Акция закончится концертом с участием Олега Газманова и группы “Любэ”.

В завершение планируется надуть большой воздушный шар в форме фиги и запустить его в направлении Лондона.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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