Кофе, апельсиновый сок и круассаны — повышение цен затронет традиционный французский завтрак

Из-за роста цен на рынках на продукты, вроде кофе, цитрусовых и зерна, французы вскоре будут вынуждены больше платить за традиционный завтрак — утренний эспрессо, апельсиновый сок и свежую выпечку, передаёт France 2. Пока производители и дистрибьюторы обсуждают тарифы, некоторые заведения уже ощущают на себе подорожание сырья и, чтобы ограничить убытки, начинают поднимать цены.

От утреннего кофе до апельсинового сока и хлеба — счёт за завтрак вот-вот начнёт кусаться, поскольку цены на его традиционные составляющие выросли на 28 процентов. Начнём с кофе. Цена на арабику на рынках увеличилась более чем в два раза. Поэтому в этом бистро в округе Парижа уже скоро собираются повысить цену на утренний эспрессо.

АНТОНИ АНОН, управляющий бистро Garden Ice Café: Раньше эспрессо стоил 1,9 евро, а сейчас, наверное, будет 2—2,1 евро.

И это повышение поможет покрыть рост цен?

АНТОНИ АНОН: Может, и нет. Но, возможно, поможет ограничить убытки.

Причина повышения цен находится на другой стороне света — в Южной Америке. Здесь из-за непогоды урожай скорее был в духе ристретто, чем лунго*.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КОФЕ ИЗ БРАЗИЛИИ: В 2021 году у нас тут была сильная засуха. Кофе не было. Я рассчитывал на урожай в 2022 году, но начались заморозки. Они нас очень подвели.

Если говорить о завтраке, то повышение цен также грозит хлебу и круассанам. Причиной тому — зерно. Этому пекарю, к примеру…

ЛОРАН ЛЕГУПИЛЬ, владелец булочной Les Délices De Saint-Nom: Это хорошая французская мука, но та, что стоит не очень дорого. Вот так.

…производство одного багета стало обходиться на восемь евроцентов больше — главным образом из-за муки.

ЛОРАН ЛЕГУПИЛЬ: На Украине, одном из крупнейших производителей зерна в мире, был очень плохой урожай**. У нас, во Франции, он тоже выдался не очень богатым. Так что цены подскочили, на всё подскочили.

Для начала Легупиль решил обойтись без рекламы. Но он не знает, сколько ещё сможет продержаться без повышения цен на свои товары.

Наконец, тревогу вызывает и судьба апельсинового сока. Цены на рынках ощутимо выросли. В этом винят болезнь, поразившую цитрусовые в некоторых регионах, а также повышение стоимости перевозок. Поэтому стоит готовиться и к увеличению цен на магазинных полках — некоторых марок это коснётся в большей степени, чем других.

ИВ ПЮЖЕ, главный редактор журнала о торговле и потреблении LSA: В первую очередь это будут производители, которые не очень активно вкладываются в маркетинг, в исследования и разработки, в рекламу. Как только повышается цена на исходные материалы, у таких производителей увеличение цен будет идти намного быстрее. Таким образом следует ждать достаточно ощутимого повышения цен на продукты низкой ценовой категории.

Производители и крупные дистрибьюторы как раз ведут переговоры по тарифам, результаты должны появиться к 1 марта.

* Ристретто — «короткая» версия кофе эспрессо, для приготовления которого используется меньше воды, в то время как для лунго, от итальянского слова «долгий», используется больше воды (прим. ИноТВ).

** Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).