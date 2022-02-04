 

Выглядят довольными: появилось видео переброски американских солдат в Европу

04.02.2022, 8:44, Разное
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Пока Россия и Белоруссия проводят совместные военные учения Союзного государства, США начали переброску своих военнослужащих в Европу. Процесс посадки солдат на самолеты попал в объективы видеокамер и был опубликован в Сети.

На кадрах видеозаписи видно, как группа военнослужащих, среди которых есть как мужчины, так и женщины, готовится к путешествию в просторном помещении. Затем они прощаются с провожающими и выстраиваются в строй для погрузки в военные самолеты серого цвета. Можно заметить, что многие солдаты пребывают в бодром расположении духа, улыбаются и в целом выглядят довольными, сообщает телеканал “Царьград”.

На рукавах их униформы имеются нашивки с изображениями и надписью “airborne”, что означает принадлежность к воздушно-десантным войскам. Как отмечают авторы видео, в Европу из воинской части Форт-Брэгг отправились около двух тысяч военнослужащих из числа 82-й воздушно-десантной дивизии и 18-го воздушно-десантного отряда. С помощью них предполагается укрепить военный контингент США в Германии, Польше и Румынии, пишет RT.

Стоит отметить, что в Вашингтоне не связывают переброску десантников напрямую с отношениями России и США или с растущей напряженностью ситуации вокруг Украины.



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