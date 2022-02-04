Новейший российский БПЛА “Охотник” представят в двухместной учебно-боевой версии

Компания “Сухой”, разрабатывающая новейший российский БПЛА С-70 “Охотник”, сообщила о начале строительства прототипа двухместной модификации.

Она будет полноценным учебно-боевым воздушным судном, а не просто тяжелым ударным беспилотным бомбардировщиком, подчеркнули в пресс-службе ОАК.

Модификация предназначена для переподготовки лётчиков и выполнения сложных боевых задач, требующих присутствия в кабине беспилотника второго человека. По словам испытателя Михаила Ванчукова, налетавшего на тяжёлом БПЛА уже свыше 70 часов, новая модель может быть востребована и на экспортных рынках.

– Зачастую может возникнуть такая ситуация, когда при необходимости поражения наземной цели противник навязывает воздушный бой. Высококвалифицированный пилот справится, но в случае полномасштабного столкновения во всех беспилотниках не могут находиться исключительно опытные профессионалы, их попросту не хватит, – сказал он.

—