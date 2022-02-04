Кто-то ворует человеческие головы с кладбища в Австралии

За несколько дней на кладбище Footscray General Cemetery в Мельбурне, Австралия, были вскрыты два склепа и украдены две головы покойников.

На месте осквернения полиция нашла “письма к Дьяволу”, распятие, свечи и другие характерные предметы, свидетельствующие о том, что тут, возможно, побывали сатанисты. Однако позже была высказана версия, что предметы были положены намеренно, чтобы пустить полицию по ложному следу.

Сейчас основная версия следствия такова, что эти действиях совершают какие-то “любители острых ощущений”.

Недавно был взломан еще один склеп, но оказалось, что внутри него давно не хранилось человеческих останков и взломщики остались ни с чем.

Местный криминолог Ксанте Маллет сказала, что никогда не слышала о подобных случаях в Австралии^

– Это интересно. Некоторые из символов, которые были обнаружены вокруг этих склепов, кажутся сатанинскими по своей природе. И я видела это в Великобритании, но я никогда не видела никакого сатанинского культа в Австралии.

Я также не видела прецедента, когда могилы грабили для чего-то другого, кроме как поживиться артефактами прошлых лет. Ранее в истории были случаи когда тела крались для анатомического изучения, но это было сотни лет назад”.

Семьи тех, кто находился в оскверненных гробах, говорят, что внутри них не было ничего ценного.

– Это очень огорчает семьи. Они ожидают, что их близкие упокоятся с миром, — сказал исполняющий обязанности инспектора Бен Джармен.

На кладбище установлены дополнительные меры безопасности, в том числе установлены новые камеры видеонаблюдения, однако пока не указывается, засняли ли они что-то подозрительное.

Первое похищение головы произошло где-то между 19:30 27 января и 6:00 28 января. Второе было между 18:00 31 января и 10:00 1 февраля.

Из-за этих случаев австралийская пресса вспомнила, что еще в ноябре 2021 года они сообщали о том, что в стране участились случаи обнаружения сатанинских ритуалов. Соцсети также наполнены комментариями перепуганных людей о том, что в Австралии начался всплеск оккультизма.

Чаще всего в нагнетании паники обвиняют фанатов культа QAnon, утверждая, что они распространяют слухи о том, что в Австралии и других странах Запада существует тайная сеть торговли детьми в целях сексуальной эксплуатации, подпитываемая дьяволопоклонниками-каннибалами.