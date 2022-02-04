Неизвестный объект в космосе посылает сигналы три раза в час

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04.02.2022, 8:14, Разное
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Астрономы обнаружили странный объект, который испускает огромный поток энергии каждые 18,18 минуты, как по часам. По словам ученых, до сих пор им не удавалось наблюдать ничего подобного.

Этот странный объект посылает импульсы каждые 18,18 минуты. Что бы это значило?

Объект, впервые замеченный студентом австралийского университета, работающего над своей дипломной работой, трижды в час испускает огромный поток энергии в виде радиоволн. Несмотря на то, что ученым известны периодические объекты, такие как пульсары, которые испускают радиоволны с определенным промежутком, до сих пор исследователи не наблюдали частоты импульсов в 18,18 минуты, что делает этот объект очень странным и интересным для изучения.

На данный момент исследователи работают над тем, чтобы понять, что они обнаружили. Проанализировав многолетние данные, они смогли установить несколько фактов: объект находится примерно в 4000 световых годах от Земли, он невероятно яркий и обладает чрезвычайно сильным магнитным полем. Но есть еще много загадок, которые астрономам предстоит разгадать.

Одна из них заключается в том, что согласно расчетам, у этого объекта просто не может быть достаточно энергии, чтобы производить такие мощные радиоволны каждые 18 минут. Несмотря на неизвестную природу объекта, у ученых уже есть догадки относительно того, чем же он может быть. Один из вариантов — магнетар со сверхдлинным периодом. Это теоретически предсказанный объект, который, тем не менее, никогда не удавалось наблюдать.

Это также может быть пульсирующий белый карлик. Исследователям известен всего один пульсар, возникший из белого карлика, но его размеры были куда более скромными, чем у обнаруженного теперь «чуда». Кроме того, это может быть совершенно новый тип астрофизического объекта или, куда же без этого, искусственное инопланетное сооружение (маловероятно, конечно, но такой вариант исключать не хочется).



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