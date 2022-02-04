 

Нефть подорожала на ожиданиях недостатка предложения на рынке

04.02.2022, 8:12, Новости дня
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Мировые цены на нефть в пятницу утром умеренно растут, инвесторы не исключают недопоставок на рынок из-за международной напряженности, нефть марки WTI закрепляется над отметкой в 90 долларов за баррель – рекорда более чем за семь лет, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 7.45 цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,47%, до 91,54 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI – на 0,72%, до 90,92 доллара, передает РИА «Новости».

Накануне стоимость марки WTI впервые с октября 2014 года превысила 90 долларов за баррель, а Brent приближается к отметке в 92 доллара за баррель – это также рекорд с того времени.

«Нефть дорожает в начале торгов в Азии, так как рынок беспокоится о дефиците предложения», – считают аналитики ANZ, которых цитирует Wall Street Journal. Эксперты отмечают, что внешнеполитическая напряженность может привести к дальнейшему перебою поставок.

Позитивно для нефтяных котировок и ослабление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран – основных торговых партнеров США) с начала недели потерял более 2%. Более дешевый доллар делает нефть доступнее при ее покупке в другой валюте.



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