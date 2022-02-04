Названы места наиболее частого заражения детей коронавирусом

Дети в основном заражаются коронавирусом в кругу семьи от взрослых, наиболее выраженно болеют малыши до двух лет, сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.

«Сейчас несколько выросла заболеваемость среди детей, которые подхватывают инфекцию в основном в кругу семьи от взрослых. Болеют дети любого возраста, но наиболее ярко, манифестированно – малыши до двух лет», – передает РИА «Новости» слова Пшеничной.

Она отметила, что в силу особенностей детской иммунной системы, которая чаще всего еще не успела познакомиться даже с сезонными коронавирусами, их организм реагирует на вирус более бурно.

Кроме того, инфекция нередко спускается в бронхиолы – самые нижние отделы бронхов, примыкающие к легким, вызывая явления бронхиальной обструкции, сопровождающиеся одышкой, кашлем, цианозом носогубного треугольника, подчеркнула Пшеничная.

Ранее врач спрогнозировала завершение пандемии из-за «омикрона» у детей.