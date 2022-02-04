 

В ФРГ сочли неумным использование «Северного потока – 2» как средства давления на Москву

04.02.2022, 8:12, Новости дня
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Использование «Северного потока – 2» в качестве средства давления на Россию было бы неумным решением, которые бы нанесло еще больший внешнеполитический вред, считает эксперт по вопросам экономики и энергетики фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге, член парламентского комитета по защите климата и энергетики Штеффен Котре.

Котре заявил, что использование «Северного потока – 2» в качестве средства давления было крайне неумным решением с точки зрения энергетической политики и без всякой нужды причинило бы внешнеполитический вред», передает ТАСС.

«Надежное германо-российское энергетическое партнерство существует уже в течение десятилетий, в том числе в сложные времена, и полезно обеим сторонам. Использование энергоносителей как политического оружия было бы как раз тем, в чем правительство ФРГ и администрация США обвиняют Россию и за что грозят санкциями», – указал парламентарий.

По мнению Котре, «правильно было бы обратное: запуск «Северного потока – 2» мог бы стать столь срочно необходимым сигналом разрядки», а отказ «стал бы глупым нанесением ущерба собственной экономике».

Кроме того, по его словам, требования Киева по отношению к Германии, в частности настойчивые призывы Украины отказаться от «Северного потока – 2» и поставлять ей оружие, становятся все более истеричными.

«Буквально недавно посол Украины в ФРГ провел совершенно несоразмерные исторические параллели», – напомнил Котре.

Он призвал Киев вернуться «к спокойному и деловому диалогу», а также выразил мнение, что «Украину нельзя больше поддерживать в одностороннем порядке, если она не выполняет свою часть минских договоренностей».

«Поставки вооружений Украине были бы фатальным политическим сигналом. Они лишь еще больше обострили бы ситуацию. К тому же даже с нашим оружием Украина не смогла бы защититься от гипотетического нападения России», – добавил Котре.

Депутат напомнил, что «Россия не хочет ничего иного, как не допустить дальнейшее распространение НАТО до своих границ», и это «понятно с геополитической точки зрения и легко принять. Соответствующее расширение НАТО для россиян, очевидно, полностью неприемлемо».

Ранее экс-глава МИД Германии, бывший вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что проект «Северный поток – 2» может быть остановлен, если Соединенным Штатам удастся «предложить что-то взамен».

Напомним, Берлин отложил сертификацию «Северного потока – 2». Федеральное сетевое агентство Германии сообщало, что решение для продолжения процесса сертификации не будет принято в первой половине 2022 года, так как ведомство еще якобы не получило необходимых документов.



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