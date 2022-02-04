 

На спутнике Сатурна обнаружили признаки существования океана

04.02.2022, 8:12, Разное
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Миссия Кассини показала, что Мимас, являющийся самым маленьким спутником Сатурна, может скрывать внутренний жидкий океан под толщей многокилометрового льда.

Спутник Мимас имеет на своей поверхности большой кратер, из-за чего его сравнивают со Звездой Смерти из популярной фантастической франшизы «Звездные войны». Однако не только это привлекло внимание астрономов, а нечто необычное в поведении спутника.

Данные миссии Кассини NASA показали убедительные доказательства наличия странного колебания в процессе вращения спутника Сатурна, что может указывать на возможность обнаружения внутреннего жидкого океана.

Ученые учитывают тот факт, что для поддержания определенной температуры объекты должны обязательно находиться ближе к своему светилу. Однако наличие подземных условий может говорить о наличии подземных океанов, что в корне меняет вышеуказанное представление.

Следовательно, возможно, что во Вселенной существует много подобных обитаемых миров с океанами под поверхностью.

– Поскольку поверхность Мимаса заполнена кратерами, мы думали, что это просто кусок замороженного льда, – комментирует исследователь Юго-Западного исследовательского института Алисса Роден. – Внутренние водные океанские миры, такие как Энцелад и Европа, имеют тенденцию разрушаться и проявляют другие признаки геологической активности.

По мнению астрономов, «оказывается, что поверхность Мимаса «обхитрила» нас, и наше неожиданное открытие существенно расширило определение потенциально пригодного для жизни мира в Солнечной системе и в далеком космосе».

Мимас, обнаруженный Уильямом Гершелем в 1789 году, имеет более эксцентричную орбиту, чем Энцелад. Это значит, что он должен испытывать более мощные приливы. При этом активность спутника намного ниже, чем у Энцелада. В связи с этим астрофизики первоначально решили, что Мимас полностью заморожен. То есть в таком состоянии там ничего не могло существовать.

Однако недавно ученые зафиксировали признаки физических колебаний, что говорит о том, что он не на 100% твердый, иначе бы объект не шатался таким странным образом. Получается, что парение спутника Сатурна указывает на то, что он обладает дифференцированным ядром или, что вероятней всего, жидким океаном.

В своей работе астрофизики использовали «модели приливного нагрева», чтобы объяснить наличие ледяного покрова толщиной до 32-х километров над жидким океаном.

– Хотя результаты исследований подтверждают наличие жидкого океана в Мимасе, сложно совместить его геологические и орбитальные особенности с нашим текущим пониманием ее тепловой эволюции, – говорит Роден.

Ученые уверены, что полученные выводы Мимаса представляет собой более чем убедительную цель для продолжения данных исследований.



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