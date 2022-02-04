На спутнике Сатурна обнаружили признаки существования океана

Миссия Кассини показала, что Мимас, являющийся самым маленьким спутником Сатурна, может скрывать внутренний жидкий океан под толщей многокилометрового льда.

Спутник Мимас имеет на своей поверхности большой кратер, из-за чего его сравнивают со Звездой Смерти из популярной фантастической франшизы «Звездные войны». Однако не только это привлекло внимание астрономов, а нечто необычное в поведении спутника.

Данные миссии Кассини NASA показали убедительные доказательства наличия странного колебания в процессе вращения спутника Сатурна, что может указывать на возможность обнаружения внутреннего жидкого океана.

Ученые учитывают тот факт, что для поддержания определенной температуры объекты должны обязательно находиться ближе к своему светилу. Однако наличие подземных условий может говорить о наличии подземных океанов, что в корне меняет вышеуказанное представление.

Следовательно, возможно, что во Вселенной существует много подобных обитаемых миров с океанами под поверхностью.

– Поскольку поверхность Мимаса заполнена кратерами, мы думали, что это просто кусок замороженного льда, – комментирует исследователь Юго-Западного исследовательского института Алисса Роден. – Внутренние водные океанские миры, такие как Энцелад и Европа, имеют тенденцию разрушаться и проявляют другие признаки геологической активности.

По мнению астрономов, «оказывается, что поверхность Мимаса «обхитрила» нас, и наше неожиданное открытие существенно расширило определение потенциально пригодного для жизни мира в Солнечной системе и в далеком космосе».

Мимас, обнаруженный Уильямом Гершелем в 1789 году, имеет более эксцентричную орбиту, чем Энцелад. Это значит, что он должен испытывать более мощные приливы. При этом активность спутника намного ниже, чем у Энцелада. В связи с этим астрофизики первоначально решили, что Мимас полностью заморожен. То есть в таком состоянии там ничего не могло существовать.

Однако недавно ученые зафиксировали признаки физических колебаний, что говорит о том, что он не на 100% твердый, иначе бы объект не шатался таким странным образом. Получается, что парение спутника Сатурна указывает на то, что он обладает дифференцированным ядром или, что вероятней всего, жидким океаном.

В своей работе астрофизики использовали «модели приливного нагрева», чтобы объяснить наличие ледяного покрова толщиной до 32-х километров над жидким океаном.

– Хотя результаты исследований подтверждают наличие жидкого океана в Мимасе, сложно совместить его геологические и орбитальные особенности с нашим текущим пониманием ее тепловой эволюции, – говорит Роден.

Ученые уверены, что полученные выводы Мимаса представляет собой более чем убедительную цель для продолжения данных исследований.