Мнение: О назревшем, хотя и вымученном признании про ковид… Что дальше?

Похоже, что-то «этакое» витает в нынешнем воздухе. Нечто такое, что власть предержащие улавливают своей обострённой чуйкой. И начинают — мало-помалу, один за другим — ненавязчиво «расчехляться». И даже «переобуваться». Понимают, наверное, что иначе их порвут, сметут и вообще…

На Западе уже процесс идёт вовсю, пусть его и не афишируют #СМИ. До наших, отечественных «фармократов», естественно, свежие указивки тенденции добрались, как до жирафа. Но тем не менее и тут — началось…

Прежде совершенно невозможное «признание» сделала нынешняя глава Роспотребнадзора Анна Попова, которой идущая третий год пандемия коронавирусной инфекции принесла довольно заметные бонусы. Оказывается, #карантин для людей, контактировавших с заболевшими COVID-19, теперь… не нужен. Об этом заявила главсанврач России Анна Попова на телеканале «Россия-1». Она подчеркнула, что это связано с новым штаммом «Омикрон», инкубационный период которого составляет два-пять дней, а носитель становится заразным уже в первые сутки, то есть до появления симптомов.

«Специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл. Это важно при инфекциях, которые вызывают другой эпидпроцесс: при кори, при паротите. Мы сегодня работаем над тем, чтобы оформить все должным образом и говорить об отмене», — сказала Анна Попова. И пояснила, что «Омикрон» очень быстро передаётся, при этом зачастую вызывает бессимптомное течение болезни. В России 17–20% заразившихся болеют COVID-19 без симптомов, а в Москве доля таких людей составляет 40%, отметила глава Роспотребнадзора, не ссылаясь, впрочем, на какое-то конкретное исследование. Так что, скорее всего, речь идёт о выводах, сделанных на основе довольно малой выборки москвичей — не репрезентативной и не случайной. В прошлом следование такое «методе» уже не раз подводило администраторов: например, в конце весны 2020 года столичные власти заявляли о том, что у жителей города сформировался «коллективный иммунитет» к COVID-19 по причине якобы высокого числа бессимптомно переболевших, но уже несколько месяцев спустя стало понятно, как сильно они «ошибались».

«Ошибка» здесь взята в кавычки как раз потому, что стала она следствием не столько неверной интерпретации ограниченного числа научных данных, сколько весьма правильно понятого сигнала «сверху». Ибо высокую нежелательность новых локдаунов внятно артикулировали в Кремле. Теперь #история повторяется. О том, что в ближайшее время из-за особенностей омикрон-штамма можно отменять ограничения для контактных людей, сообщил несколько ранее в тот же день президент Владимир #Путин во время встречи с представителями объединения «Деловая Россия».

«Есть определённые опасения и у работодателей, и у профсоюзов, потому что в одном случае работодатели хотят обеспечить себе наличие рабочих рук, а профсоюзы тоже обеспокоены тем, чтобы люди получали полноценную заработную плату. Общий вывод такой: даже ограничения для так называемых контактных лиц можно в ближайшее время снимать, чтобы дать возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность. Так что тем более никаких локдаунов не намечается», — заявил глава государства. И был мгновенно послан услышан… Так что его подчинённые теперь пускают под нож сразу нескольких «священных коров» — и заточение контактных, и карантинные мероприятия, и ограничения на одновременное пребывание в помещении. Того и гляди масочный режим признают несостоятельным.

Меж тем начавшееся ещё в конце 2020 года и всё активнее нараставшее пренебрежение даже необходимыми и разумными антиковидными ограничениями очень дорого обошлось России. В 2021 году в стране умерло более 500 тысяч человек, у которых был диагностирован #коронавирус, согласно данным Росстата. В 2020 году заражённых коронавирусной инфекцией россиян умерло в 3,2 раза меньше — 163,3 тысячи, хотя и лечить ковид тогда умели хуже, и вакцинация толком даже не началась. Но тогда позитивную роль сыграли локдаун с последующими переводами работников на «удалёнку» и… страх. Люди всё-таки старались ограничить контакты, многие по полгода и более просидели на дачах, ну и санитарные меры по первости как-то соблюдали.

Но власти в итоге провалили всё, что только смогли — и вакцинацию, и санпросвет, и контроль. В условиях начисто «оптимизированной» путинской медицины, о чём стоило бы вообще поговорить отдельно, это сыграло роковую роль в приросте сверхсмертности. Теперь же и вовсе на податное население махнули рукой: «человек простой, если умрёт, то и так умрёт; если выздоровеет, то и так выздоровеет», да и Пенсионному фонду от этого до недавнего времени какой-никакой, а профит.

В общем, остаётся уповать лишь на то, что «Омикрон» действительно менее летален, хотя и более заразен. Исходя из этого и власти, причём самые разные, руководствуются уже совсем другими соображениями — более политическими, нежели медицинскими. Глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, например, выразил надежду на «прочный мир» с коронавирусом. Уже скоро, по его словам, наступит «длительный период спокойствия», и люди будут лучше защищены от новых вспышек COVID-19 даже при появлении более опасного штамма . Главное, что для этого нужно — продолжать вакцинацию и ревакцинацию, особенно среди наиболее уязвимых слоёв населения. К которым теперь относят и детей. А социальную дистанцию, работу ex-office и тем более локдауны пора забыть: #бизнес страдает.

И это — тоже признание…

Что ж с такими делать-то? Понять, простить ©?

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