 

Рубль на открытии торгов укрепился к доллару и подешевел к евро

04.02.2022, 7:28, Новости дня
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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снизился на 0,25 копейки, курс евро вырос на 21 копейку.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снизился на 0,25 копейки и составил 76,445 рубля. Курс евро вырос на 21 копейку и составил 87,51 рубля, передает ТАСС.

Накануне рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро.



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