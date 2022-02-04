Рубль на открытии торгов укрепился к доллару и подешевел к евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снизился на 0,25 копейки, курс евро вырос на 21 копейку.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снизился на 0,25 копейки и составил 76,445 рубля. Курс евро вырос на 21 копейку и составил 87,51 рубля, передает ТАСС.

Накануне рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро.