В Крыму предложили США задуматься о выводе войск с Аляски

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал хамством и цинизмом документ США, в котором Вашингтон сообщил о готовности обсуждать с Россией контроль вооружений в ответ на вывод войск из Крыма: по его словам, с таким же успехом от США можно требовать вывода войск из Аляски или Калифорнии.

«Более циничной, наглой и хамской постановки вопроса я в жизни не видел. Во-первых, хочу американцам напомнить, что никакой диалог невозможен без уважения точки зрения своего оппонента. Во-вторых, Крым является составной частью России. С таким же успехом мы могли бы выдвинуть встречные условия США о выводе войск с Аляски, Калифорнии и других штатов», – сказал РИА «Новости» Фикс.

По его словам, США надо научиться вежливости и уважительному отношению в выстраивании отношений с другими странами. «Тогда с ними можно будет разговаривать, а так с ними говорить и обсуждать пока нечего», – подчеркнул вице-спикер крымского Госсовета.

В среду испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности. В тот же день официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс подтвердил подлинность опубликованных в испанском издании El Pais документов об ответе США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности. В документах, в частности отмечалось, что Соединенные Штаты готовы обсудить с Россией взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине. При этом указывалось, что Вашингтон готов начать диалог о контроле над вооружениями в ответ на вывод войск России из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.

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В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих РФ систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.

В декабре 2021 года МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

В проекте соглашения с НАТО РФ предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.