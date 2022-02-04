 

Экс-глава МИД Германии назвал условие остановки «Северного потока – 2»

04.02.2022, 7:28, Новости дня
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Проект «Северный поток – 2» может быть остановлен, если Соединенным Штатам удастся «предложить что-то взамен», сообщил экс-глава МИД Германии, бывший вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль.

По словам Габриэля, он всегда воспринимал строительство трубопровода «как реальный проект». «Было бы довольно глупо снять этот проект с обсуждения сейчас. Потому что, если вы хотите вести переговоры, то вам нужно что-то предложить. Я уверен, что Соединенные Штаты думают так же», – приводит слова бывшего вице-канцлера Германии РИА «Новости».

Политик напомнил, что Вашингтон и в прошлом выступал против германо-российских трубопроводов, временно вводя против них ограничительные меры. «Скептицизм США не был чем-то новым. <…> Нынешний госсекретарь Энтони Блинкен даже написал книгу о «Сибирском трубопроводном кризисе» в 1987 году», – заключил Габриэль.

Ранее Берлин отложил сертификацию «Северного потока – 2». Федеральное сетевое агентство Германии сообщало, что решение для продолжения процесса сертификации не будет принято в первой половине 2022 года, поскольку ведомство еще якобы не получило необходимых документов.



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