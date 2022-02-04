 

Эксперт Скориков о словах Зеленского про Минские соглашения: Ведет себя, как маленький врунишка

04.02.2022, 7:16, Разное
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По мнению эксперта, украинский лидер боится
обвинений в предательстве, если начнет выполнять Минские соглашения. Ранее политик заявил, что Киев
ответственно относится к документу по Донбассу. По словам главы государства, это единственный
формат, который работает. Владимир Зеленский также отметил, что Минские соглашения —
неидеальны.

Иван Скориков обратил внимание на то, что в этой же речи президент Украины окрестил власти страны “взрослыми мальчишками”, передает РИА ФАН. Политолог заявил, что Владимир Зеленский хотел сказать о молодом, но уже ответственном государстве. Однако, по словам эксперта, получилось “про инфантильного дядю, который ведет
себя, как маленький врунишка”.

Также он напомнил слова секретаря СНБО Алексея
Данилова. Тот говорил о том, что выполнение Минских соглашений будет означать уничтожение
Украины. Исходя из этого, Иван Скориков предположил, что президент Украины боится обвинений в предательстве.

Кроме того, политолог добавил, что Владимир Зеленский не может публично отказаться от утвержденных в ООН Минских
соглашений. Поэтому он ищет какие-то новые, параллельные форматы, но Россия всякий раз указывает Украине на договоренности.



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