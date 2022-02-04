Эксперт Скориков о словах Зеленского про Минские соглашения: Ведет себя, как маленький врунишка

По мнению эксперта, украинский лидер боится

обвинений в предательстве, если начнет выполнять Минские соглашения. Ранее политик заявил, что Киев

ответственно относится к документу по Донбассу. По словам главы государства, это единственный

формат, который работает. Владимир Зеленский также отметил, что Минские соглашения —

неидеальны.

Иван Скориков обратил внимание на то, что в этой же речи президент Украины окрестил власти страны “взрослыми мальчишками”, передает РИА ФАН. Политолог заявил, что Владимир Зеленский хотел сказать о молодом, но уже ответственном государстве. Однако, по словам эксперта, получилось “про инфантильного дядю, который ведет

себя, как маленький врунишка”.

Также он напомнил слова секретаря СНБО Алексея

Данилова. Тот говорил о том, что выполнение Минских соглашений будет означать уничтожение

Украины. Исходя из этого, Иван Скориков предположил, что президент Украины боится обвинений в предательстве.

Кроме того, политолог добавил, что Владимир Зеленский не может публично отказаться от утвержденных в ООН Минских

соглашений. Поэтому он ищет какие-то новые, параллельные форматы, но Россия всякий раз указывает Украине на договоренности.