 

Россиян предупредили о новой схеме обмана при продаже квартир

04.02.2022, 7:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Жертвой новой схемы может стать любой россиянин, который решил выставить на продажу квартиру. Действуют мошенники следующим образом: связываются с продавцом, говорят, что хотят приобрести жилплощадь, заявляют о готовности внести аванс.

Главная цель на данном этапе обмана – наладить контакт с продавцом. Конечно, у него может возникнуть вопрос – как покупатель может отдать деньги за квартиру, которую даже не смотрел. Но и в этом случае у мошенников все отработано: они говорят, что знакомы с планировкой, потому что были в доме, где она располагается. Желание внести деньги как можно скорее объясняется тем, что продаваемую недвижимость могут перекупить.

Когда контакт налажен, злоумышленники обращаются с просьбой к продавцу: якобы, им нужно приобрести для работы товар по выгодной цене. Сумма, которую просят мошенники, не превышает обещанный залог, при этом они утверждают, что от полученных от сделки денег продавец останется в плюсе. Как только средства оказываются в их руках, злоумышленники исчезают.

По словам заслуженного юриста России Ивана Соловьева, на подобную схему уже попались некоторые жители нашей страны.

Ранее “Дни.ру” рассказывали о росте цен на элитные новостройки в столице в наступившем 2022 году, при этом падение спроса на них не ожидается.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.10 / Мнение: Коллекция документов Нюрнбергского Трибунала

22.06 / Под Москвой двух вьетнамок засыпало в землянке

10.12 / Ежедневное употребление малых доз пива разрушает мозг

27.10 / Гинцбург надеется на скорую регистрацию детской вакцины от коронавируса

12.03 / Скандалы: Взлеты и падения Владимира Потанина

15.12 / «Кашпировский обещал мне повлиять на выборщиков» – Дональд Трамп обвинил россиянина в мошенничестве

28.09 / Учитель нашел в стене своего дома замурованную куклу с запиской о том, что она убила предыдущих хозяев

28.09 / Губернаторам позволят обнулиться

28.05 / Многие знают, что масла полезны для волос, но не все правильно ими пользуются: инструкции, которые помогут добиться эффекта

12.06 / Ученые рассказали о вреде утреннего кофе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика