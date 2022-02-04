 

На вершине Эвереста начали быстро таять ледники

04.02.2022, 6:58, Новости дня
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Даже на самой высокой вершине мира таят ледники. По мнению ученых, за последние 25 лет этот процесс значительно ускорился. По оценкам специалистов, за это время толщина льда на Эвересте уменьшилась в среднем на 55 метров! Данные были подтверждены замерами, сделанными во время недавней экспедиции в Гималаи.

Исследователи сходятся во мнении, что процесс глобального потепления добрался-таки до северных широт и горных вершин. Запасы замерзшей воды там стремительно уменьшаются.

Почти половину (45%) ледников лет через тридцать потеряют Альпы. Сегодня средняя температура воздуха вокруг горных вершин на 4-9 градусов выше, чем несколько сотен лет назад. Поэтому площадь горных ледников стремительно уменьшается.



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