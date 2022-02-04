На вершине Эвереста начали быстро таять ледники

Даже на самой высокой вершине мира таят ледники. По мнению ученых, за последние 25 лет этот процесс значительно ускорился. По оценкам специалистов, за это время толщина льда на Эвересте уменьшилась в среднем на 55 метров! Данные были подтверждены замерами, сделанными во время недавней экспедиции в Гималаи.

Исследователи сходятся во мнении, что процесс глобального потепления добрался-таки до северных широт и горных вершин. Запасы замерзшей воды там стремительно уменьшаются.

Почти половину (45%) ледников лет через тридцать потеряют Альпы. Сегодня средняя температура воздуха вокруг горных вершин на 4-9 градусов выше, чем несколько сотен лет назад. Поэтому площадь горных ледников стремительно уменьшается.