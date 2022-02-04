 

Ученые рассказали, сколько парниковых газов образуется от животноводства

04.02.2022, 6:58, Новости дня
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Ученые из Стэнфордского и Калифорнийского университетов решили подсчитать. Какова доля парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу в результате ведения животноводства. Результат оказался ошеломляющим.

Оказывается, мясная диета, которой придерживается большинство людей, в общем, генерирует 68% углекислого газа, образующегося в современной экономике.

Дело не только в навозе, который во время гниения выпускает в атмосферу огромное количество парниковых газов. Фермы нужно отапливать, сфера животноводства требует большого количества электричества. Также здесь необходимы транспортные услуги. И производство кормов сопровождается большими объемами выбросов. Наконец, в дело вступает перерабатывающая промышленность, логистика и торговля. В конце данной цепочки обычно стоит газовая плита, на которой мы готовим мясо.



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