Ученые рассказали, сколько парниковых газов образуется от животноводства

Ученые из Стэнфордского и Калифорнийского университетов решили подсчитать. Какова доля парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу в результате ведения животноводства. Результат оказался ошеломляющим.

Оказывается, мясная диета, которой придерживается большинство людей, в общем, генерирует 68% углекислого газа, образующегося в современной экономике.

Дело не только в навозе, который во время гниения выпускает в атмосферу огромное количество парниковых газов. Фермы нужно отапливать, сфера животноводства требует большого количества электричества. Также здесь необходимы транспортные услуги. И производство кормов сопровождается большими объемами выбросов. Наконец, в дело вступает перерабатывающая промышленность, логистика и торговля. В конце данной цепочки обычно стоит газовая плита, на которой мы готовим мясо.