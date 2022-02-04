Отряд российских военных кораблей прибыл в Сирию

Отряд из шести больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов прибыл в пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в сирийском Тартусе, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Отряд десантных кораблей Северного и Балтийского флотов в составе шести БДК «Петр Моргунов», «Георгий Победоносец», «Оленегорский горняк», «Королев», «Минск» и «Калининград» завершил переход вокруг Европы и прибыл в восточную часть Средиземного моря в рамках учения ВМФ России, проводимого под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Общая протяженность перехода составила более 6000 морских миль», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

В настоящее время корабли находятся на рейде сирийского порта Тартус, где пополняют запасы горюче-смазочных материалов, питьевой воды и продовольствия до требуемых норм.

Пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ расположен на побережье Средиземного моря в районе порта Тартус и обеспечивает стоянку, восстановление технической готовности и ремонт российских военных кораблей, а также пополнение их необходимыми запасами материальных средств и другого имущества до требуемых норм.

Большие десантные корабли проекта 11711 («Петр Моргунов») и 775 («Георгий Победоносец», «Оленегорский горняк», «Королев», «Минск» и Калининград») предназначены для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски морем войск и грузов. Способны транспортировать различные виды бронетехники.

Напомним, 18 января ВС РФ по просьбе сирийских властей взяли морской порт Латакия под круглосуточную охрану в связи с угрозой терактов. По данным сирийских органов безопасности, теракты в портах Тартус и Латакия планируют совершить диверсионно-террористические группы радикальных бандформирований из идлибской зоны деэскалации.