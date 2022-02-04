 

США ввели санкции против Белоруссии за «преследование диссидентов»

04.02.2022, 6:44, Новости дня
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Госсекретарь Энтони Блинкен объявил, что Соединенные Штаты вводят визовые рестрикции в отношении «многочисленных» представителей белорусских властей, которые, по мнению Вашингтона, замешаны в «преследовании диссидентов за рубежом».

«Госдепартамент [США] вводит визовые рестрикции в отношении граждан Белоруссии в рамках «Запрета Хашогджи» – инструмента противодействия транснациональным репрессиям, о котором администрация объявила в прошлом году», – приводит текст заявления Блинкена РИА «Новости».

По словам госсекретаря США, рестрикции применяются в отношении некоторых белорусских граждан за их участие в «серьезной экстерриториальной деятельности против диссидентов».

При этом Госдеп отказался назвать имена представителей Белоруссии, попавших под новые визовые санкции Вашингтона, сославшись на «конфиденциальность таких данных». «В соответствии с американским законодательством, визовые записи носят конфиденциальный характер. Мы не можем предоставить детали, которые бы указывали на конкретных лиц, подпадающих под эту меру», – ответил представитель госдепартамента США.



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