 

России не грозят “никогда не виданные” санкции США – экономист Мовчан

04.02.2022, 6:32, Разное
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Еще в прошлом месяце президент США Джо Байден пригрозил России “никогда не виданными” санкциями. Хозяин Белого дома заявил, что жесткие ограничения будут введены, если российские войска вторгнутся на территорию Украины. В Вашингтоне уверены, что экономика РФ серьезно пострадает из-за санкций.

Андрей Мовчан считает иначе. В беседе с “Комсомольской правдой” экономист напомнил, что у России достаточно специфическая экономика. Она поставляет природные ресурсы в
крайне нуждающиеся в этом страны. Если РФ уйдет с данного рынка, то произойдет катастрофа, начнется дефицит, уверен эксперт. Он сомневается, что развитые государства на сегодняшний день хотят так рисковать.

Даже после введения санкций Россия, по словам Мовчана, продолжит поставлять сырье и зарабатывать, и этому не помешает даже отключение РФ от SWIFT. Мол, в таком случае страны будут использовать нечто иное для того, чтобы рассчитаться с поставщиком товаров.

Экономист заявил: в Кремле прекрасно понимают, что США вводит “беззубые” санкции, и ничего более серьезного Вашингтон не может предпринять в отношении Москвы.

Ранее СМИ сообщали, что санкции против России готовит не только США, но и Великобритания. Речь шла о новых ограничениях для российских энергетических компаний. Санкции пообещали ввести на случай вторжения российских войск на Украину.



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